الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المشاط: السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة «ركائز رئيسية» لاستقرار الاقتصاد الكلي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فيتو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، بحضور روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية ومؤسسات التمويل متعدد الأطراف بالوكالة، وبنجامين يونج، المدير التنفيذي رئيس قطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية، وغيرهم من المسئولين.

مستجدات الاقتصاد المصري والتطورات على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستجدات الاقتصاد المصري والتطورات على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار النهج الذي تتبعه الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ إجراءات مارس 2024، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الخطوات الهادفة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2024 /2025، والتي بلغت نحو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة المقابلة، واستمرار المساهمة الإيجابية للقطاعات الحيوية، على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وذلك نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، موضحة أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو في العام المالي الماضي تُشير إلى مستويات أعلى من المتوقعة.

كما أشارت إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة ومستمرة نحو مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

اتباع نهج حوكمة دقيق فيما يتعلق بالتمويلات

وأوضحت أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من الشركاء الدوليين، وأن الحكومة تحرص على اتباع نهج حوكمة دقيق فيما يتعلق بالتمويلات وأيضًا تعمل على خفض الدين الخارجي، من خلال عدة إجراءات تُعزز استدامة الديون.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعتبر إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستغلال المميزات التنافسية التي يتفرد بها الاقتصاد المصري وأبرز مقوماته خاصة ما تحقق من بنية تحتية متطورة في العقد الماضي.

وأكدت أن السردية تعتبر أيضًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

وفي سياق متصل، تطرقت "المشاط"، إلى العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وأنه لأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2026/2027، وفي إطار موازني متوسط الأجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاط السياسات المالية ستاندارد آند بورز وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط: معدل النمو وصل لـ 4% وزيادة مخصصات الصحة 65% عن العام الماضي

رانيا المشاط تحدد موعد الإصدار الأول للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية (فيديو)

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads