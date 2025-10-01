"المركزي" يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد نصر أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر) .

وتابع البنك المركزي في بيان أن العمل بالبنوك يُستأنف صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

