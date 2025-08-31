البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

البنك الأهلي المصري، صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الألكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:

- ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 17%.

- تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% / 16.75 % / 13.5 %، وذات العائد السنوي لتصبح 23 % / 18.5 % / 14 %.



تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية



- 3 سنوات بعائد شهري 4.75 % .

- 5 سنوات بعائد شهري 4.85 %.

- 7 سنوات بعائد شهري 4.90 %.

على أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

هل توجد شروط لتحديث البيانات بتوكيل في البنك الأهلي؟

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن مدى وجود شروط لتحديث البيانات من خلال توكيل.

وقال مسئولو البنك الأهلي إنه بالفعل يوجد عدد من الشروط اللازمه لتسهيل عملية تحديث البيانات للعملاء من خلال توكيل وهي كالتالي:

يقر العميل بدرايته الكاملة بمخاطر تحديث البيانات والمعلومات والمستندات، وخاصةً بياني رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، والتي يتم إرسال الأرقام السرية (OTP) عليها لإجراء التحقيقات اللازمة.

لا يتم تحديث البيانات بموجب توكيل حال تصنيف العميل ضمن العملاء ذوي الحسابات الراكدة، أي أن كافة حساباته راكدة لدى البنك.

لن يتم تنفيذ تحديث البيانات من جانب البنك حال ما إذا ثبت للبنك عدم صحة أي بيانات و/أو معلومات و/أو مستندات مقدمة إلى البنك، كما يحق للبنك اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات في هذا الشأن.

لن يتم تنفيذ تحديث البيانات من جانب البنك حال عدم تقديم أصول المستندات الخاصة بالعميل بغرض تحديث بياناته، ويقتصر ذلك على وجود تغيرات في المستندات الخاصة بالعميل القائمة لدى البنك.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل خدمات الأهلي واتساب.

وأوضح مسؤولو بنك الأهلي أنها خدمة يمكن من خلالها للعملاء التعرف على منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري المختلفة.

تشمل قائمة الخدمات على الأهلي واتساب ما يلي:

-أقرب فرع/ ماكينة صراف آلي ATM

- الخدمات الإلكترونية

- البطاقات الائتمانية

- القروض

- الحسابات والأوعية الادخارية

- أسعار العملات

- خدمات التجار

- الأهلي بوينتس والعروض

- الخدمات الذاتية:

ويمكن للعملاء التعرف أكثر عن الخدمة من خلال تفعيل الـQR Code من خلال الرابط التالي:

https://srv.nbe.com.eg/NBEWhatsApp_AR

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

المحافظ الإلكترونية

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.