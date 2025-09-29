المشاط تستعرض جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تحفيز الشركات الناشئة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة في مصر، وتحفيز الابتكار، في إطار ما توليه الدولة من أهمية كبيرة بهذا القطاع الحيوي.

أسبوع الابتكار في مصر

جاء ذلك خلال كلمتها بفعالية - مستثمرو البحر المتوسط - Investors of the Mediterranean التي تُقام ضمن أسبوع الابتكار في مصر وقمة - التكنولوجيا والابتكار - Techne Summit، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد أسبوع الابتكار في مصر يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري لريادة الأعمال والابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفة أن الدولة المصرية تولي أهمية متزايدة لريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام، وهو ما تؤكد عليه "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تستهدف التحول نحو اقتصاد قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عبر تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير السياسات المحفزة للإصلاحات الهيكلية.

ونوهت بأن هذا التوجه انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم كافة الجهات المعنية بهدف تمكين الشركات الناشئة ودعم بيئة الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، وقد عملت المجموعة منذ تأسيسها بشكل تشاركي مع مجتمع ريادة الأعمال، من مؤسسي الشركات والمستثمرين والمجتمع المدني، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

كما أشارت «المشاط»، إلى أن الشركات الناشئة أصبحت محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وخلق فرص عمل لائقة، ودفع النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا، موضحة أنه رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة، شهدت مصر نموًا غير مسبوق في قطاع الشركات الناشئة، حيث جذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020.

‏‎وكشفت الوزيرة أن المجموعة تعد حاليًا دليلًا استرشاديًا للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة في 14 قطاعًا سريع النمو، يتضمن بيانات شاملة عن المستندات المطلوبة، والإجراءات الزمنية والقانونية، والتكاليف المتوقعة، بما يعزز الشفافية أمام رواد الأعمال، مؤكدة أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم قريبًا ضمن إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة في مصر".

