وزير المالية: 6 مليارات دولار رصيد الاستثمارات الكورية الجنوبية المباشرة في مصر 

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا حريصون على التوسع فى الشراكات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن التعاون المصرى الكورى يعد نموذجًا للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة ونعمل على توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار أن حجم التبادل التجارى فى تزايد، وقد بلغ ١,٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤. 

مؤتمر «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وكوريا الجنوبية

كما قال كجوك، فى مؤتمر «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وكوريا الجنوبية، إن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر يتجاوز ٦ مليارات دولار حتى الآن، لافتًا إلى أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات في عدد كبير من الأنشطة واستخدام الاقتصاد المصرى كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير.  

السيسي يثمن تطور العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية

وزير المالية: نستهدف تعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات

توطين التكنولوجيا المتقدمة  

أضاف أننا نعمل معًا على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة للاستثمار فى القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى الأنشطة الاقتصادية، خاصة أننا نمتلك رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية فى شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة. 

