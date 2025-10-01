حبس صاحب مكتب إلحاق عمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس صاحب مكتب إلحاق العمالة بالخارج في بولاق الدكرور، بتهمة النصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على صاحب مكتب إلحاق العمالة

البداية كانت بتلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارا بتحرير عامل، 40 سنة، محضر في قسم بولاق الدكرور يتهم فيه صاحب مكتب إلحاق عمالة بالخارج، لتحصله منه على مبلغ 50 ألف جنيه مقابل تسفيره للعمل بالسعودية، إلا أنه لم يقم بتسفيره.

وأضاف المجني عليه أنه عند مطالبته برد المبلغ قام المتهم بمماطلته والنصب عليه، وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفحص تراخيص المكتب والسجل الضريبي له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.