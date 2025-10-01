الأربعاء 01 أكتوبر 2025
وداع "قاس"، ارتفاع أسعار المانجو واختفاء بعضها بالأسواق اليوم الأربعاء

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، بارتفاع 4 أصناف آخرين، فيما استقر سعر 13 صنفًا مانجو.

 

قبل الوداع الحار لملكة الفواكه الصيفية 

وذلك قبل الوداع الحار لملكة الفواكه الصيفية، فعدد أصناف المانجو المطروحة حاليًا في سوق الجملة يصل إلى 17 صنفًا، وقبل حلول منتصف أكتوبر الجاري؛ فإن جميع الأصناف الرئيسية من المانجو ستودع الأسواق؛ وسيظل صنفين فقط وهم الكيت والكنت اللذين أيضًا سيوداع السوق في منتصف نوفمبر المقبل، ليسدل الستار عن موسم المانجو 2025. 

 

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، كنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 40 إلى 50 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو زبدية بين 44 و46 جنيهًا للكيلو.

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 25 و35 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 50 و80 جنيهًا.
  4. تراوح سعر مانجو دبشة بين 25 و35 جنيهًا.
  5. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

وعن أسعار المانجو من الأصناف الأخرى في سوق العبور للجملة اليوم، فجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 35 و50 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 25 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر المانجو سنارة بين 25 و35 جنيهًا.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 35 و45 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

  1. تراوح سعر مانجو تومي بين 35 و45 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو كنت بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 44 و47 جنيهًا.

