رئيس الوزراء يتفقد مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ويتابع تجارب بدء التشغيل

ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لمتابعة تجارب بدء التشغيل بالمصنع، حيث كان في استقباله المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جولته اليوم بمحافظة المنوفية.

وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح من المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أوضح خلاله نشاط الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مُشيرًا إلى أنه تتبعها عدد 10 شركات موزعة بمحافظات الجمهورية تغطي جميع مراحل الصناعة.

وتشمل شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشركة دمياط للغزل والنسيج، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج بالمنصورة، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر، وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وشركة ECH.

وأضاف المهندس/ محمد شيمي، أن الشركة القابضة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شاملة تستهدف الشركات التابعة سواء من الناحية الفنية أو المالية أو الإدارية أو التسويقية، بهدف استعادة الريادة في سلاسل القيمة العالمية في صناعة الغزل والنسيج محليًا وعالميًا، بإجمالي تكلفة استثمارية 1.1 مليار يورو طبقًا لدراسة الجدوي، تشمل 640 مليون يورو تكلفة المعدات والماكينات، و22.5 مليار جنيه مصري تكلفة الإنشاءات، بالإضافة إلى أن مساحات تطوير الشركات تقدر بأكثر من مليون متر مربع في 7 محافظات، وذلك من أجل تقديم أفضل المنتجات بمستويات الجودة العالمية من الأقطان المصرية بأعلي تكنولوجيا صناعية، مما يضمن زيادة الحصة السوقية للشركات وتحقيق أعلي ربح، والعمل باستمرار على بناء وتعزيز ثقة العملاء.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد التطوير، تشمل زيادة طاقة الغزل من 29 ألف طن/ عام إلى 133 ألف طن/ عام، وفي النسيج من 25 مليون متر/عام إلى 198 مليون متر/ عام، وفي الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة/ عام إلى 40 مليون قطعة/ عام، وفي الوبريات من 5 آلاف طن/ عام إلى 115 ألف طن/ عام.

وأشار المهندس/ محمد شيمي، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي من خطة التطوير والتي تمثل 18% من خطة التطوير الكلية، وشملت تطوير عدد من المصانع والوحدات التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، وهي غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1 ومحطة الكهرباء بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من الخطة والتي تمثل 28% من إجمالي خطة التطوير الكلية، تشمل تطوير مصانع تحضيرات النسيج 2، وغزل 6، والنسيج، والتفصيل، والصباغة، التابعين لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، بالإضافة إلى تطوير مصنع غزل 2 التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية للمرحلة الثانية 80%، ويتوقع الانتهاء من أعمال التطوير بالمرحلة الثانية قبل نهاية 2025.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن المرحلة الثالثة من الخطة والتي تمثل 54% من خطة التطوير الكلية، تشمل تطوير مجمع المصانع الجديدة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا، ومجمع المصانع الجديدة التابع لشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع التريكو والصباغة والتفصيل التابعين لشركة الدقهلية للغزل والنسيج، ومصانع التريكو والصباغة والتفصيل التابعين لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصانع النسيج والصباغة والتفصيل التابعين لشركة حلوان للغزل والنسيج، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية 62%، ويتوقع الانتهاء من أعمال التطوير بالمرحلة الثالثة في أبريل 2026.

وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، لمراحل وخطوط الإنتاج بمصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، أشار المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن المصنع الحالي مقام على مساحة أكثر من 24 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 10 طن غزول/ يوم، وبتكلفة استثمارية نحو 2 مليار جنيه، ويأتي ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، ويتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مضيفًا أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تمر بعدة مراحل بداية من القطن الزهر، ثم مرحلة الحليج لتنظيف القطن الزهر وفصل البذرة للوصول للقطن الشعر، ثم مرحلة الغزل لتحويل القطن الشعر إلى غزول، ثم مرحلة النسيج لتحويل الغزول إلى أقمشة خام، ثم مرحلة التجهيز والصباغة لمعالجة وتجهيز الأقمشة للتفصيل في صورة أقمشة جاهزة، ثم مرحلة التفصيل لتصنيع الملابس الجاهزة، وصولًا إلى التسويق والبيع.

جدير بالذكر أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (شبينتكس) التي يتبع لها المصنع الجديد قد تأسست عام 1959، وتضم 7 مصانع، منها 4 لإنتاج الخيوط القطنية الممشطة والمسرحة، وكذلك الخيوط القطنية المخلوطة بالألياف الصناعية، ومصنعان آخران لإنتاج خيوط الاكليريك الصوفي والطرف المفتوح، ومصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج، وفي يونيو 2021، اندمجت بها شركات (الدلتا، ميت غمر، كوم حماده، الشرقية) ليصبح إجمالي مصانعها بعدد 15 مصنعًا، حيث تنتج الشركة حاليًا الغزول (خيوط قطنية ومخلوطة وفسكوز وبوليستر وطرف مفتوح والاكريليك) إلى جانب الأقمشة للاستخدامات المنزلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.