مستندات الحصول على قرض الحج في بنك مصر

يمنح بنك مصر قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل متعددة.

وتشمل قائمة المستندات للحصول علي القرض عدة أوراق تتضمن ما يلي:

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه - تليفون).

عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش.

بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

مميزات اضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

وتشمل قائمة برامج التمويل المقدمة من بنك مصر ما يلي:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش او بدون)

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسي

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل إلى 400000 جنيه (بشروط محددة).

الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل إلى 100000 جنيه (بشروط محددة).

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.