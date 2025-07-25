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اقتصاد

المركزي الأوروبي يخفض توقعات التضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

التضخم في منطقة اليورو،
التضخم في منطقة اليورو، فيتو

 أظهر مسح المتنبئين المحترفين الصادر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن يكون أقل هذا العام والعام المقبل مما كان متوقعا سابقا.

توقعات التضخم في منطقة اليورو

 ويشير المسح، الذي يعد مدخلا رئيسيا في مداولات السياسة النقدية، إلى أن التضخم من المتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2% في عام 2025، انخفاضا من 2.2% المتوقعة قبل ثلاثة أشهر، وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن يتباطأ التضخم أكثر إلى 1.8%، أقل من التوقعات السابقة البالغة 2%.

مستهدف البنك المركزي الأوروبي

انخفض التضخم  بسرعة خلال السنوات الأخيرة ويحوم حاليا حول مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، كان هذا عاملًا مهمًا في قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع الإشارة أيضا إلى أنه لا يتسرع في تنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة.

خفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% من 4% منذ يونيو 2024، أي مخفض السعر إلى النصف.

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وفقًا للمسح، من المتوقع أن يكون للتعريفات تأثير سلبي طفيف على التضخم في المدى القريب ولكن يجب أن تكون "محايدة بشكل عام في عام 2027 وعلى المدى الطويل"، كما يشير المسح إلى أن التضخم سيظل حول مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى الطويل.

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التضخم منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية أسعار الفائدة

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