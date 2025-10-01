الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام.

وضع المسنين في مصر

تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وذلك بموجب نص المادة (83) من الدستور المصري لعام 2014 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

من أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) ما يلي:

تم اعتبار أن العمر 60 سنة فأكثر هو عمر المسنين في مصر، وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنة.

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1 /7/ 2025

ارتفع عدد المسنين من 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8% من إجمالي السكان عام 2024 ليصل إلى حوالي 9.8 مليون مسن بنسبة 9.1٪ من إجمالي السكان عام 2025.

بلغ عدد المسنين الذكور 4.8 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.9 مليون بنسبة 9.4% من إجمالي السكان الإناث عام 2025.

ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 69.1 سنة لعام 2024 إلى 69.4 سنة لعام 2025، وارتفع للإناث من 74.1 سنة لعام 2024 إلى 74.4سنة لعام 2025.



ثانيا: وفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2024

بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي 1.3 ملـيـون مسن بنسبة 14.4% من إجمالي المسنين.

انخفاض نسبــة الأميـة بين المسنيـن من 53.2% لعام 2022 إلى 52.4٪ لعـام 2024 (39.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، 66.6٪ من إجمالي إنـاث المسنات، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 10.1% عــام 2024 (14.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.0٪ من إجمالي إناث المسنات.

48.0% من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 18.5% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.



ثالثا: وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2024:

انخفاض معدل الوفيات بين المسنين من (44.9 لعام 2022 إلى 41.8 لعام 2024) لكل 1000 من السكان المسنين.

انخفاض معدل وفيات المسنين الذكور من (46.3 لعام 2022 إلى 43.3 لعام 2024) لكل 1000 من السكان المسنين الذكور.

انخفاض معدل وفيات المسنين الإناث من (43.4 لعام 2022 إلى 40.3 لعام 2024) لكل 1000 من السكان المسنين الإناث.

رابعا: وفقا لنشرة الزواج والطلاق(بيانات أولية) عام 2024:

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالي العقود.

بلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين 10.5٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

المسنين حول العالم

توقعت إحصاءات الأمم المتحدة ارتفاع عدد المسنين في العالم من مليار نسمة في عام 2019 إلى مليار وأربعمائة مليون نسمة بحلول عام 2030، متجاوزين بذلك عدد الشباب. وسوف يتجلى هذا النمو بشكل كبير في البلدان النامية، مما يحتم التصدي لتحديات الشيخوخة بمنظور انساني، توقعت أيضا أنه بحلول 2050، سيكون شخص من كل ستة أشخاص في العالم قد تجاوز 65 عاما.

ويسلط يوم التوعية العالمي الضوء على الانتهاكات التي قد يتعرض لها كبار السن، حيث تشير الإحصاءات أن فرد من كل ستة أفراد تجاوز سن 60 عاما تعرض لشكل من أشكال الإساءة في مجتمعه خلال العام الماضي. ورغم أن الغالبية العظمي من كبار السن يواصلون العيش في كنف أسرهم ومجتمعاتهم، فإن الرعاية المؤسسية تشكل ملاذا ضروريا لكثيرين، مما يفرض واجبا أخلاقيًاُ وإنسانيًا بصون كرامة المقيمين وسلامتهم وحقوقهم.

اليوم العالمي للمسنين

اليوم العالمي للمسنين، يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990؛ بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم، وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويتـم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار "كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهنا، وحقوقنا".

