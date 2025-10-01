ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لخطط "أوبك+" وتداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد يومين من التراجعات القوية، مع ترقب المستثمرين لخطط تحالف «أوبك+» بشأن زيادة أكبر في الإنتاج الشهر المقبل، إلى جانب متابعة تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وما قد يحمله من تأثيرات على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 66.30 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% ليسجل 62.63 دولارا للبرميل، بحسب شبكة CNBC عربية.

وكان الخامان، سجلا يوم الإثنين، أكبر خسارة يومية منذ الأول من أغسطس، بتراجع تجاوز 3% عند التسوية، قبل أن يواصلا الهبوط أمس الثلاثاء بنسبة 1.5% إضافية لكل منهما.

مخزونات الخام الأمريكية

وساهمت تقديرات معهد البترول الأمريكي بشأن انخفاض مخزونات الخام في الحد من مزيد من التراجع، وأفادت مصادر في السوق أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بنحو 3.67 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بـ1.3 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بثلاثة ملايين برميل.

في المقابل، نقلت ثلاثة مصادر مطلعة أن تحالف «أوبك+» قد يوافق في اجتماعه المقبل على زيادة إنتاج الخام بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الزيادة التي أقرها في أكتوبر، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وأشار مصدران إلى أن ثمانية أعضاء في التحالف، الذي يضخ نحو نصف الإنتاج العالمي من النفط، يدرسون زيادة تتراوح بين 274 و411 ألف برميل يوميًا، بينما رجح مصدر ثالث أن تصل الزيادة إلى 500 ألف برميل.

لكن منظمة «أوبك» نفت عبر منشور على منصة «إكس» صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خطط لرفع الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ووصفتها بأنها «مضللة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.