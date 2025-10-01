شروط تقديم المانجو للطفل الرضيع

المانجو من فاكهة الصيف المميزة واللذيذة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها الذي لا يقاوم وهي تعرف بملكة الفاكهة.

والمانجو لها نكهة رائعة وقيمة غذائية عالية حيث أنها مصدر جيد للألياف وفيتامين سي والحديد ومضادات الأكسدة لذا تحرص الأمهات على تقديمها للصغار.

وقالت الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، إن المانجو من الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم خاصة الأطفال فهى تقوى مناعتهم وتساعدهم على النمو الصحى لذا يجب تقديمها لهم في موسمها حفاظًا على صحتهم.

السن المناسب لتقديم المانجو للطفل الرضيع

وأضافت هدير، أنه يجب تقديم المانجو للطفل بدءا من إتمامه 6 أشهر من عمره حيث يمكن تقديمها بمفردها أو إضافتها إلى الزبادى حسب الرغبة، ولكن يجب اول تقديمها بمفردها لمدة 3 أيام إذا لم يتحسس الطفل منها فلا خطر منها على الإطلاق، ويمكن تقديمها باى شكل سواء بمفردها أو مع الزبادي، علما أن اى طعام يتم إدخاله للطفل الرضيع يتم تجريبه لمدة 3 أيام فإذا لم تظهر أى أعراض على الطفل فهو آمن ويجب تجريب أطعمة غيره وهكذا حتى يعتاد الطفل على تناول جميع الأطعمة ما يساعده في تقوية المناعة ونموه بشكل صحي.

هل يجوز تقديم المانجو للطفل أثناء مرضه

وتابعت، أن المانجو غير ممنوعة أثناء إصابة الطفل بنزلات البرد والسعال والحساسية بل على العكس وقت المرض لا يجوز منا اى طعام لأن الطفل فى هذا الوقت يكون فى أكثر حاجة لجميع انواع الطعام لتقوية جهاز المناعة ما يسرع من الشفاء، والمانجو غنية بفيتامين سي وهو أساسي لتقوية جهاز المناعة لذا يجب الحفاظ على تقديمها للطفل طوال موسمها.

المانجو

فوائد المانجو للصحة

والمانجو لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها، ومن فوائد المانجو:

غنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي على فيتامين C الذي يقوي المناعة ويعزز إنتاج الكولاجين للبشرة، ومصدر ممتاز لـ فيتامين A الهام لصحة العينين والجلد، وغنية بفيتامينات المجموعة B مثل B6 التي تدعم صحة الأعصاب والدماغ.

تحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة القلب.

تقوي جهاز المناعة، حيث أن المانجو مليئة بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والكيرسيتين، مما يساعد على محاربة الالتهابات والفيروسات وتقليل خطر الأمراض المزمنة.

تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، لأنها غنية بالألياف التي تسهل حركة الأمعاء وتقي من الإمساك، وتحتوي على إنزيمات هاضمة طبيعية مثل الأميلاز التي تحسن الهضم وتسرع امتصاص العناصر الغذائية.

تعزيز صحة القلب، لأن الألياف والبوتاسيوم في المانجو يساعدان في تقليل الكوليسترول الضار والحفاظ على صحة الأوعية الدموية، ومضادات الأكسدة تقي القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

مفيدة للبشرة والشعر، حيث أن فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين ويمنح البشرة نضارة وحيوية، وفيتامين A يحافظ على ترطيب الجلد ويمنع الجفاف، وغناها بمضادات الأكسدة يساعد على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة.

تدعم صحة العين، لأنها تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات أكسدة تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية وأمراض الشبكية، وفيتامين A يقلل من خطر جفاف العيون وضعف النظر الليلي.

تساعد في ضبط الوزن، ورغم أنها حلوة المذاق، إلا أن المانجو منخفضة السعرات نسبيا وتحتوي على ألياف تعزز الإحساس بالشبع، مما يساعد في التحكم بالشهية.

تحافظ على صحة العظام، لاحتوائها على فيتامين K والكالسيوم الذى يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

تحسن المزاج وصحة الدماغ، حيث أن فيتامين B6 يساعد في إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين، التي تحسن المزاج وتقلل من التوتر، ومضادات الأكسدة تحافظ على صحة الخلايا العصبية وتدعم الذاكرة والتركيز.

الوقاية من السرطان، بفضل غناها بمركبات مثل البوليفينولات، فإن المانجو قد تقلل من خطر بعض أنواع السرطانات مثل القولون والثدي والبروستاتا.

