السعودية ترفع توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% في 2026

كشف البيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم، عن رفع المملكة توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلا من 3.5 % في التقديرات السابقة.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي

ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزا في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال، بحسب وكالة بلومبرج.

وتوقعت الوزارة، في بيانها اليوم تسجيل ميزانية السعودية عجزًا لأربعة سنوات متتالية من 2025 حتى 2028.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال في مقابلة سابقة مع "الشرق"، في نوفمبر عقب الإعلان عن ميزانية 2025، أن العجز في ميزانية المملكة للعام المقبل، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ سيحقق عائدا اقتصاديًا يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته.

وأضاف الجدعان: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنويًا خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".

