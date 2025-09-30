الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السعودية ترفع توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% في 2026

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

كشف البيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم، عن رفع المملكة توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلا من 3.5 % في التقديرات السابقة.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي

ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزا في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال، بحسب وكالة بلومبرج.

وتوقعت الوزارة، في بيانها اليوم تسجيل ميزانية السعودية عجزًا لأربعة سنوات متتالية من 2025 حتى 2028. 

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال في مقابلة سابقة مع "الشرق"، في نوفمبر عقب الإعلان عن ميزانية 2025، أن العجز في ميزانية المملكة للعام المقبل، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ سيحقق عائدا اقتصاديًا يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته.

إجراء جديد لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية في السعودية

الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% في الربع الثاني من 2025

وأضاف الجدعان: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنويًا خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية الاقتصاد السعودي توقعات نمو الاقتصاد السعودي وزير المالية السعودي وزارة المالية السعودية

مواد متعلقة

إجراء جديد لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية في السعودية

الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% في الربع الثاني من 2025

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads