فوائد وأضرار الفول السوداني، يجب تناوله بحذر

أضرار الفول السوداني، الفول السوداني من أشهر أنواع التسالى الشعبية التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها المميز، وهى تعتبر من أنواع المكسرات الشعبية.

وأضرار الفول السوداني عديدة، أبرزها أنه يسبب زيادة الوزن نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات والدهون.

فوائد الفول السوداني

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن الفول السوداني من أكثر المكسرات شيوعا واستهلاك حول العالم، فهو مصدر غني بالبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات مثل فيتامين E، والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك، ورغم فوائده المتعددة للصحة عند تناوله باعتدال، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب العديد من الأضرار الصحية التي قد يغفل عنها الكثير.

أضرار الفول السوداني

وأضافت مرام أن من أضرار الفول السوداني:

زيادة الوزن والسمنة، حيث يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، فرغم أن دهونه صحية في الغالب، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن بشكل ملحوظ، خاصة إذا كان جزء من نظام غذائي غير متوازن.

مشاكل في الجهاز الهضمي، والإكثار من تناول الفول السوداني قد يسبب الانتفاخ والغازات نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الألياف، والإمساك إذا لم يقترن بشرب كمية كافية من الماء.

اضطرابات في المعدة مثل الحموضة أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

التحسس الغذائي، ويعد الفول السوداني من أكثر الأطعمة المسببة للحساسية على مستوى العالم، وقد يسبب تناول كميات كبيرة ردود فعل تحسسية تتراوح بين طفح جلدي وحكة إلى ضيق التنفس والاختناق.

في بعض الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى الصدمة التحسسية التي تهدد الحياة وتحتاج إلى علاج طبي عاجل.

زيادة خطر الإصابة بحصى الكلى، والفول السوداني يحتوي على أكسالات، وهي مركبات طبيعية ترتبط بالكالسيوم في الجسم وتكون حصوات الكلى، وبالتالي، الإفراط في تناوله قد يزيد من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

رفع ضغط الدم (في بعض الحالات)، ورغم أن الفول السوداني مفيد للقلب، إلا أن بعض أنواعه المحمصة أو المملحة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة احتباس السوائل في الجسم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة مستوى حمض اليوريك والنقرس، والفول السوداني غني بالبيورينات، وهي مركبات تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك، وارتفاع حمض اليوريك يؤدي إلى الإصابة بـ النقرس، كما يزيد من آلام المفاصل والتهاباتها لدى المرضى المصابين مسبقا بالنقرس.

سموم فطرية (الأفلاتوكسين)، ومن أخطر أضرار الفول السوداني المحتملة هي تعرضه لتلوث بفطر ينتج مادة سامة تسمى الأفلاتوكسين، هذه المادة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، وتظهر عادة في الفول السوداني المخزن لفترات طويلة أو في ظروف غير صحية.

التأثير على امتصاص المعادن، والإفراط في تناول الفول السوداني قد يعيق امتصاص بعض المعادن المهمة في الجسم مثل الزنك، بسبب احتوائه على مادة الفيتات، وهذا قد يؤدي مع الوقت إلى نقص بعض العناصر الأساسية، خاصة لدى الأطفال.

تناول كميات كبيرة من الفول السوداني قد يزيد من ظهور حب الشباب بسبب غناه بالزيوت، وزيادة دهنية البشرة عند الأشخاص ذوي البشرة الدهنية، مما قد يفاقم مشاكل الجلد.

خطر على مرضى السكري، رغم أن الفول السوداني يساعد أحيانا في ضبط سكر الدم، إلا أن الإفراط فيه قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والدهون، وبالتالي صعوبة التحكم في الوزن، وبعض الأنواع المحلاة أو المغطاة بالشكولاتة قد تسبب ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر.

نصائح لتجنب أضرار الفول السوداني

وتابعت، أنه لتجنب أضرار الفول السوداني، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

تناوله باعتدال (حفنة صغيرة يوميا تكفي).

تجنب الأنواع المملحة أو المغطاة بالسكر.

التأكد من تخزينه في مكان جاف لتفادي نمو الفطريات.

شرب كمية كافية من الماء لتقليل مشكلات الجهاز الهضمي.

استشارة الطبيب في حال وجود تاريخ مرضي مع الحساسية أو النقرس أو حصوات الكلى.

