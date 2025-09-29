أضرار المشروبات الغازية، وهل تعد سببا رئيسيا لزيادة الوزن؟

أعلنت وزارة الصحة عن دراسة مقترح لفرض ضرائب على المشروبات الغازية والعصائر المعلبة للحد من انتشار مرض السمنة.

والسمنة هي مرض العصر الذى يصاب به الكبار والصغار، وإهمال علاجها يسبب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر وغيرهم.

وكشف الدكتور أحمد مصطفى استشارى التغذية العلاجية، عن علاقة المشروبات المحلاة بالسكر بالإصابة بمرض السمنة، مشيرا إلى أن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة من أكثر المنتجات الغذائية انتشارا في حياتنا اليومية، فهي متوفرة في كل مكان وتقدم كخيار سريع ومنعش، خصوصا للأطفال والشباب، وللأسف لها مخاطر عديدة أبرزها السمنة وزيادة الوزن.

مكونات المشروبات الغازية والعصائر المعلبة

وأضاف مصطفى، أن من مكونات المشروبات الغازية والعصائر المعلبة:-

السكر المضاف، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السكريات الصناعية، مثل الفركتوز وشراب الذرة عالي الفركتوز، وهي سكريات سريعة الامتصاص.

السعرات الحرارية الفارغة، التى تمنح الجسم طاقة عالية دون أي قيمة غذائية تذكر من فيتامينات أو معادن أو ألياف.

الألوان والنكهات الصناعية، وهى مواد كيميائية قد تؤثر على صحة الكبد والكلى مع الإفراط في تناولها.

الكافيين في المشروبات الغازية، يزيد من الإدمان على هذه المشروبات ويجعل الشخص يستهلكها بكثرة.

المشروبات الغازية

العلاقة بين المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والسمنة المفرطة

وتابع، أن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة تسبب زيادة الوزن والسمنة المفرطة، وذلك بسبب:-

زيادة السعرات الحرارية اليومية، حيث أن كوب واحد من المشروب الغازي أو العصير المعلب قد يحتوي على 150 إلى 250 سعرة حرارية، وإذا شرب الشخص أكثر من علبة يوميا فهذا يعني إضافة مئات السعرات دون أن يشعر، مما يؤدي تدريجيا إلى زيادة الوزن.

غياب الشعور بالشبع، والسعرات القادمة من السوائل لا تمنح إحساس بالشبع مثل الطعام الصلب، فيظل الشخص يتناول وجبات إضافية بجانب المشروبات، مما يضاعف الوزن.

تأثير السكريات على تخزين الدهون، والإفراط في تناول السكر يرفع مستوى الإنسولين في الدم، وهذا يحفز الجسم على تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، وهو ما يزيد خطر السمنة المفرطة.

إدمان الطعم الحلو، والاعتياد على الطعم السكري يجعل الشخص أكثر ميلا لتناول الحلويات والوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكريات، مما يزيد خطر السمنة.

المخاطر الصحية الناتجة عن السمنة

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى استشارى التغذية العلاجية، أن من مخاطر السمنة الناجمة عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة:-

مرض السكري من النوع الثاني، نتيجة الارتفاع المستمر في سكر الدم.

أمراض القلب والشرايين، بسبب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول.

دهون الكبد، حيث تتراكم الدهون في الكبد نتيجة زيادة استهلاك الفركتوز.

مشاكل الأسنان، مثل التسوس وضعف طبقة المينا بسبب الأحماض والسكريات.

متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة أمراض مرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر واضطراب الدهون.

نصائح تحمى من الإصابة بالسمنة المفرطة

وأضاف استشارى التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التى تحمى من الإصابة بالسمنة المفرطة، منها:-

التقليل التدريجي من استهلاك المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة.

شرب الماء كخيار أساسي للترطيب.

تحضير العصائر الطبيعية في المنزل بدون إضافة سكر.

الاعتماد على الفواكه الطازجة بدل العصائر المعلبة للحصول على الألياف والفوائد الغذائية.

ممارسة النشاط البدني بانتظام لحرق السعرات الزائدة.

توعية الأطفال والشباب بمخاطر هذه المشروبات منذ الصغر.

