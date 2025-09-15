الفول السوداني، يعزز جمال البشرة ويساعد فى بناء العضلات وتقوية العظام

فوائد الفول السوداني، الفول السوداني من التسالى الشعبية الشهيرة التى تدخل ضمن أنواع المكسرات ولكنها شعبية وسعرها بسيط.

وفوائد الفول السوداني، عديدة لقيمته الغذائية العالية، ويدخل فى صناعة الحلوى والزبد وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفول السوداني من أشهر المكسرات وأكثرها استهلاك حول العالم، على الرغم من أنه يصنف نباتيا ضمن البقوليات، ويتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تناوله بعدة أشكال، سواء كان محمص، أو مملح، أو مسلوق، أو في صورة زبدة الفول السوداني إضافة إلى ذلك، يحتوي على مجموعة رائعة من العناصر الغذائية التي تجعله وجبة خفيفة صحية ومصدر مهم للطاقة.

القيمة الغذائية للفول السوداني

وأضاف السيد، أن الفول السوداني غني بالبروتين النباتي والدهون الصحية غير المشبعة، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E، وفيتامينات B، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والزنك، ومركبات نباتية مفيدة مثل البوليفينولات والريسفيراترول.

فوائد الفول السوداني

فوائد الفول السوداني للصحة

وتابع، أن من فوائد الفول السوداني للصحة:-

دعم صحة القلب، لأن الدهون غير المشبعة الموجودة فيه تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الأوعية الدموية من التلف وتحسن مرونتها.

المغنيسيوم والنياسين فيه يعززان تدفق الدم وصحة القلب.

الفول السوداني خيار مثالي للنباتيين أو لمن يرغبون في زيادة استهلاك البروتين، والبروتين يساعد على بناء العضلات، وإصلاح الأنسجة، وتعزيز الإحساس بالشبع.

مزيج البروتين مع الدهون الصحية والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص يوفر طاقة ثابتة تدوم لفترة طويلة، ويعد وجبة رائعة قبل ممارسة الرياضة أو أثناء العمل والدراسة.

النياسين والريسفيراترول يساهمان في تحسين الدورة الدموية في الدماغ، مما يعزز التركيز والذاكرة، والدهون الصحية تساعد على بناء أغشية الخلايا العصبية وتحافظ على وظائف المخ.

رغم احتوائه على سعرات حرارية، إلا أن تناول كميات معتدلة منه يعزز الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول وجبات غير صحية، والألياف والبروتين يبطئان عملية الهضم، مما يطيل فترة الامتلاء.

فيتامين E يحمي الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وأشعة الشمس، والدهون الصحية تساعد على ترطيب البشرة ومنحها مظهر ناعم ومشرق.

يحتوي على الفوسفور والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لدعم كثافة العظام والحفاظ على قوتها، والنياسين يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم.

أظهرت بعض الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للفول السوداني قد يقلل احتمالية تكون حصوات المرارة، خاصة عند النساء.

الألياف الغذائية الموجودة فيه تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك، كما تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتساعد على خفض مستويات الالتهاب المزمن في الجسم.

نصائح لتناول الفول السوداني

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب اتباع بعض النصائح عند تناول الفول السوداني، منها:-

يفضل تناوله محمص أو نيئ من دون إضافة كميات كبيرة من الملح أو السكر.

زبدة الفول السوداني خيار عملي، لكن من الأفضل اختيار الأنواع الطبيعية الخالية من الزيوت المهدرجة أو الإضافات الصناعية.

الاعتدال ضروري، إذ إن الإفراط قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات.

يجب تجنبه أو استشارة الطبيب في حال وجود حساسية من المكسرات.

