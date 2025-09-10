أضرار النوم أقل من 6 ساعات يوميا، احذريها

أضرار النوم أقل من 6 ساعات يوميا، النوم نعمة أنعم الله بها علينا راحة الجسم، حيث يستريح الجسم والمخ أثناء النوم للعمل فى اليوم التالى بأعلى كفاءة.

وأضرار النوم أقل من 6 ساعات يوميا، عديدة حيث يتأثر المخ والقلب كثيرا وجهاز المناعة أيضا، لذا يجب تفادى النوم القليل والنوم الغير منتظم حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن النوم من أهم الاحتياجات الحيوية للإنسان مثل الغذاء والماء، فهو ليس مجرد وقت للراحة بل عملية ضرورية لإعادة شحن الجسم والعقل وضمان أداء الأجهزة الحيوية بشكل سليم، وقد أثبتت الدراسات أن النوم أقل من 6 ساعات يوميا بشكل مستمر له مخاطر عديدة على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية.

أضرار النوم أقل من 6 ساعات يوميا

وأضاف حلمي، أن من أضرار النوم أقل من 6 ساعات يوميا:-

التأثير على صحة القلب والأوعية الدموية، فقلة النوم ترتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أن الأشخاص الذين ينامون ساعات قليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ضعف الجهاز المناعي، والنوم ضروري لإنتاج الخلايا المناعية ومكافحة العدوى، وعندما ينام الإنسان أقل من 6 ساعات، فإن جسمه يصبح أضعف في مقاومة الأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا، وقد يتأخر الشفاء من الإصابات والالتهابات.

التأثير على الصحة النفسية والعقلية، وقلة النوم تؤثر على التوازن النفسي، حيث تزيد من احتمالية الإصابة بالقلق والاكتئاب والعصبية المفرطة، كما أن قلة النوم المزمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب الحاد واضطراب ثنائي القطب.

ضعف الذاكرة والقدرات المعرفية، والنوم يساعد على تخزين المعلومات وتنظيمها داخل الدماغ، وعند الحرمان من النوم الكافي، تضعف القدرة على التركيز والانتباه، وتزداد صعوبة تذكر المعلومات والتعلم، كما تقل سرعة رد الفعل، مما ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والمهني.

زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي، وقلة النوم تؤدي إلى خلل في هرمونات الشهية، حيث يزداد إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن زيادة الجوع، وينخفض هرمون اللبتين الذي يعطي الإحساس بالشبع، هذا يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، خصوصا الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، وبالتالي تزداد احتمالية الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

التأثير على البشرة والمظهر الخارجي، والنوم غير الكافي يؤدي إلى شحوب البشرة وظهور الهالات السوداء والتجاعيد المبكرة نتيجة ارتفاع هرمون التوتر "الكورتيزول" الذي يضر بالكولاجين، مما يجعل الجلد أقل مرونة وحيوية.

زيادة خطر الحوادث والإصابات، وقلة النوم تقلل من اليقظة والتركيز، ما يزيد احتمالية التعرض لحوادث السير أو الحوادث أثناء العمل، وتشير الإحصائيات إلى أن الحرمان من النوم يعد سبب رئيسي للكثير من الحوادث الخطيرة.

تقصير العمر المتوقع، وأظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميا باستمرار يكون لديهم معدل عمر أقصر، بسبب تراكم المخاطر الصحية مثل أمراض القلب، السكري، وضعف المناعة.

نصائح للحصول على نوم صحي وكافى

وتابع، أنه للحصول على نوم صحى وكافى، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

الالتزام بجدول نوم منتظم.

تجنب تناول الكافيين والمشروبات المنبهة قبل النوم.

إبعاد الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

تهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومظلمة وذات تهوية جيدة.

ممارسة الرياضة بانتظام ولكن بعيدا عن أوقات النوم.

