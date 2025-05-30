أضرار الفول السوداني، أبرزها سرطان الكبد والحساسية

أضرار الفول السوداني، الفول السوداني من أشهر أنواع المكسرات وهو يعتبر من التسالي الشعبية فى مصر لسعره المنخفض مقارنة عن أنواع المكسرات الأخرى.

وأضرار الفول السودانى، عديدة على الرغم من قيمته الغذائية العالية إلا أنه ممنوع على بعض الفئات ولا يجوز الإفراط في تناوله حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الفول السوداني من الأطعمة الشائعة في الأنظمة الغذائية حول العالم، ويتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، فإن الفول السوداني لا يخلو من الأضرار والمخاطر الصحية التي قد تؤثر على بعض الأشخاص بدرجات متفاوتة، وقد تصل في بعض الحالات إلى حد التهديد للحياة.

أضرار الفول السوداني

أضرار الفول السوداني

وأضافت مرام، أن من أضرار الفول السوداني التى تجعلنا نتناوله بكميات قليلة وبحذر حفاظًا على الصحة:-

الحساسية المفرطة للفول السوداني وتعد حساسية الفول السوداني من أخطر أنواع الحساسية الغذائية، وقد تسبب ردود فعل حادة وسريعة قد تهدد حياة المصاب، وتحدث هذه الحالة عندما يتعامل جهاز المناعة مع بروتينات الفول السوداني على أنها مواد ضارة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية مثل الهيستامين، ومن أعراض حساسية الفول السوداني، الطفح الجلدي أو الحكة، والتورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان، وصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر.ط، وألم في البطن أو قيء أو إسهال، وفي الحالات الشديدة تحدث الصدمة التأقية وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

الإصابة بالسموم الفطرية، والفول السوداني عرضة للتلوث بسموم فطرية تعرف باسم الأفلاتوكسين، والتي تنتجها فطريات، خاصة عندما يخزن في بيئة رطبة ودافئة، وتعد هذه السموم من أخطر المواد المسرطنة المعروفة، ومن آثار الأفلاتوكسين، تلف الكبد، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، وتأثيرات سلبية على النمو عند الأطفال، وضعف في الجهاز المناعي.

ارتفاع السعرات الحرارية وزيادة الوزن، حيث يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون، وعلى الرغم من أن هذه الدهون غير مشبعة ومفيدة للقلب، فإن الإفراط في تناوله يؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة لارتفاع السعرات الحرارية، وصعوبة في فقدان الوزن خاصة عند تناوله كوجبة خفيفة بكميات كبيرة دون الانتباه للسعرات.

مشاكل في الجهاز الهضمي، وتناول كميات كبيرة من الفول السوداني أو تناوله بطريقة غير صحية (مثل المقلي أو المملح بكثرة) قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات، واضطرابات في الهضم، والإمساك أحيانا نتيجة قلة شرب الماء مع استهلاك الألياف.

والفول السوداني يحتوي على مركبات تعرف بـ"مضادات التغذية"، مثل حمض الفيتيك، والذي يقلل من امتصاص بعض المعادن المهمة مثل الحديد، والزنك، والكالسيوم، وهذه المشكلة تؤثر بشكل خاص على الأشخاص الذين يعتمدون على الفول السوداني كمصدر رئيسي للبروتين.

زيادة نسبة الصوديوم في الأنواع المملحة، والأنواع التجارية من الفول السوداني المحمص والمملح تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، واحتباس السوائل خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو القلب.

الفول السوداني يحتوي على نسبة معتدلة من البيورينات، وهي مركبات قد تزيد من مستويات حمض اليوريك في الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض النقرس، وحدوث نوبات مؤلمة في المفاصل.

فئات ممنوعة من تناول الفول السوداني

وتابعت، أنه رغم الفوائد العديدة للفول السوداني، إلا أن تناوله يجب أن يكون بحذر، خاصة في الحالات التالية:

عند وجود تاريخ للحساسية.

للأطفال في سن مبكرة.

للأشخاص المصابين بأمراض الكبد، أو القلب، أو النقرس.

عند اتباع نظام غذائي لتقليل الوزن أو تقليل الصوديوم.

نصائح لتفادي مخاطر الفول السوداني

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه لتقليل مخاطر الفول السوداني يجب اختيار الأنواع غير المملحة وغير المقلية، وتخزين الفول السوداني في مكان جاف وبارد لتجنب العفن، والاعتدال في تناوله دون إفراط.

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