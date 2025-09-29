تقوى المناعة وتنقص الوزن وتحمي من السرطان، أبرز فوائد فاكهة الخريف الشهيرة

فوائد الكاكا، الكاكا من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تظهر فى فصل الخريف ولها عشاق كثيرون لمذاقها المميز التى لا يقاوم، وهى تشبه الطماطم فى الشكل والمانجو فى المذاق.

وفوائد الكاكا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن فاكهة الكاكا، المعروفة أيضا بـ"فاكهة البرسيمون" أو "التين الكاكي"، هي واحدة من الفواكه الخريفية اللذيذة والمغذية التي تتميز بلونها البرتقالي الزاهي وطعمها الحلو الغني، ولا يقتصر تميز الكاكا على طعمها، بل تمتلك أيضا قيمة غذائية عالية تجعلها من الخيارات المثالية لتعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للكاكا

وأضافت أن الكاكا تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات الأساسية مثل:

فيتامين A، الذي يحافظ على صحة العين ويحمي من أمراض ضعف النظر والضمور البقعي.

فيتامين C، الذى يعزز المناعة، ويساعد على إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة والجلد.

فيتامين E وK، ولهما دور في تحسين الدورة الدموية وصحة القلب.

معادن مهمة مثل البوتاسيوم، والمنجنيز، والنحاس، والفوسفور، وهي عناصر ضرورية لعمل الأجهزة الحيوية في الجسم.

فوائد الكاكا الصحية

فوائد الكاكا الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكاكا التى تدفعنا لتناولها:-

تعتبر الكاكا من الفواكه الغنية بالألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تعمل على تعزيز الشعور بالشبع مما يجعلها خيار جيد للتحكم في الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال إبطاء امتصاص الجلوكوز.

الكاكا تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات التي تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، كما أن وجود البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

تحسين صحة العين، وبفضل احتوائها على فيتامين A واللوتين والزيكسانثين، تساهم الكاكا في حماية العين من أشعة الشمس الضارة، وتقلل من خطر الإصابة بالمياه البيضاء والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

تقوية جهاز المناعة، والكاكا غنية بفيتامين C الذي يعمل على تعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء، ومحاربة الالتهابات والفيروسات، وتسريع التئام الجروح ودعم مقاومة الجسم للأمراض.

مضادات الأكسدة في الكاكا تحمي البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وفيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة ونضارة.

المعادن مثل النحاس والزنك تساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

دعم صحة الجهاز الهضمي، لأن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الكاكا تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي ويقي من أمراض القولون.

المساعدة في فقدان الوزن، والكاكا منخفضة السعرات الحرارية نسبيا، وغنية بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

الحماية من السرطان، ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات الموجودة في الكاكا تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تنظيم مستويات السكر في الدم، ورغم أن الكاكا تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن الألياف الموجودة بها تبطئ امتصاص السكر وتمنع ارتفاع مستوياته المفاجئة في الدم، مما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

يفضل تناول الكاكا عندما تكون ناضجة تمامًا للحصول على طعمها الحلو وفوائدها الكاملة، ويجب تناولها باعتدال لاحتوائها على نسبة من السكريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.