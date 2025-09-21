احذري أضرار سهر الأطفال في فترة الدراسة

النوم المنتظم والكافى أمر ضروري للحفاظ على نمو الأطفال ومناعتهم فالنوم يحفز الجسم على إفراز هرمون النمو كنا يحافظ على قوة وكفاءة جهاز المناعة ما يساعد فى بناء جيد لجسم الطفل وحمايته من جميع الأمراض.

وفى فترة الدراسة، يجب على كل أم أن تهتم بتنظيم مواعيد نوم الأبناء بحيث لا تقل عدد ساعات النوم عن 10 ساعات ما يساعدهم على النمو والصحة الجيدة والتركيز طوال اليوم الدراسي.

وللاسف بعض الأمهات تعمل النوم المنتظم للأبناء فى الدراسة ما يؤثر على صحتهم ومناعتهم وايضا تحصيلهم الدراسى د، لذا يجب الحذر من السهر فى فترة الدراسة.

وتقول الدكتورة نجوى النحراوى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، يحتاج الأطفال خلال فترة الدراسة إلى نوم كاف ومنتظم ليتمكنوا من التركيز والتعلم والنمو الصحي، ومع ذلك، أصبح السهر من العادات الشائعة بين بعض الأطفال، سواء بسبب الأجهزة الإلكترونية أو مشاهدة التلفاز أو اللعب، ما يؤثر سلبا على صحتهم ومستواهم الدراسي.

أضرار سهر الأطفال فى فترة الدراسة

وأضافت نجوى، أن من أضرار السهر على الأطفال فى فترة الدراسة:

ضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وقلة النوم تجعل الدماغ غير قادر على معالجة المعلومات بشكل جيد، مما يؤدي إلى ضعف القدرة على الفهم والاستيعاب، والأطفال الذين يسهرون يعانون من بطء في التفكير وتراجع في مستوى الانتباه داخل الفصل.

التأثير على الذاكرة، والنوم العميق يساعد على تثبيت المعلومات التي يتعلمها الطفل خلال اليوم، وعند السهر، تقل جودة النوم العميق، فيصعب على الطفل تذكر الدروس وحفظها.

تقلبات المزاج والسلوك، السهر يؤدي إلى العصبية الزائدة، سرعة الغضب، والبكاء المتكرر عند الأطفال، وقد يصبح الطفل أقل تعاونا مع أسرته أو معلميه، مما يؤثر على علاقاته الاجتماعية.

ضعف المناعة، وقلة النوم تؤثر في إفراز الهرمونات المسؤولة عن تقوية جهاز المناعة، ما يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

التأثير على النمو الجسدي، وأثناء النوم العميق يفرز الجسم هرمون النمو المسؤول عن بناء العضلات والعظام، والسهر المستمر قد يؤثر على طول الطفل وصحته البدنية بمرور الوقت.

اضطراب الشهية وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

إرهاق العيون والصداع المتكرر بسبب استخدام الشاشات قبل النوم.

زيادة خطر السمنة نتيجة قلة النشاط البدني وعدم انتظام الساعة البيولوجية.

نصائح لمساعدة الأطفال على النوم مبكرا

وتابعت، أن هناك بعض النصائح التى تساعد الأمهات على تنظيم مواعيد نوم الأبناء من حيث النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا د، ومن هذه النصائح:

تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ يوميا، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

تهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة بعيدا عن مصادر الإزعاج.

تقديم وجبة عشاء خفيفة وتجنب الأطعمة السكرية أو المنبهات مساء.

ممارسة نشاط بدني معتدل بعد العودة من المدرسة لتعزيز النوم العميق.

