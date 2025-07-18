فوائد الفول السوداني، يحمى من أمراض القلب والسرطان

فوائد الفول السوداني، الفول السوداني من أشهر أنواع التسالى الشعبية فى مصر، وهو يعتبر نوع من المكسرات ولكنه منتشر لأنه يباع بأسعار بسيطة.

وفوائد الفول السوداني، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفول السوداني هو نوع من البقوليات وليس من المكسرات كما يعتقد الكثيرون، ويزرع على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وطعمه اللذيذ، ويستخدم في العديد من الأطعمة مثل زبدة الفول السوداني، والزيوت، والحلويات، ويحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

فوائد الفول السوداني

فوائد الفول السوداني للصحة

وأضافت أن من فوائد الفول السوداني التى تدفع لتناوله باستمرار الآتي:-

الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يجعله مهم للنباتيين والأشخاص الذين يسعون لبناء الكتلة العضلية، والبروتين الموجود فيه يعزز نمو الخلايا والأنسجة ويساعد في إصلاحها.

يحتوي الفول السوداني على دهون صحية غير مشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الفول السوداني على مضادات أكسدة مثل الريسفيراترول، وهو مركب يحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، والتقليل من الالتهابات، وتأخير علامات التقدم في العمر.

يعتبر الفول السوداني منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وبالتالي يعد مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

الفول السوداني غني بفيتامين E، النياسين (فيتامين B3)، وحمض الفوليك، وهي عناصر مهمة لوظائف الدماغ، وتساعد في الوقاية من التدهور المعرفي ومرض الزهايمر.

رغم احتوائه على نسبة عالية من الدهون، إلا أن الفول السوداني يشعر بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من كمية الطعام المتناول، وقد أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون الفول السوداني باعتدال يكونون أقل عرضة لزيادة الوزن.

يحتوي الفول السوداني على معادن مهمة مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على قوة العظام وصحة الأسنان.

بفضل احتوائه على الزنك ومضادات الأكسدة، فإن الفول السوداني يعزز من كفاءة الجهاز المناعي، ويساعد الجسم في مقاومة الأمراض والعدوى.

يحتوي الفول السوداني على فيتامين E، الذي يساهم في حماية البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس والملوثات، كما يحسن من مرونة الجلد.

بفضل وجود البروتين والبيوتين والزنك، فإن تناول الفول السوداني يدعم نمو الشعر ويحميه من التكسر والتساقط.

محاذير تناول الفول السوداني

وتابعت، أنه رغم فوائد الفول السوداني العديدة، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها، منها:-

الحساسية، فالفول السوداني من أكثر الأطعمة التي تسبب الحساسية، وقد تكون شديدة أو مهددة للحياة.

السعرات الحرارية، حيث يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا ينصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب زيادة الوزن.

احتمال وجود سموم فطرية (الأفلاتوكسين) في بعض أنواع الفول السوداني غير المخزن جيدا، لذا يفضل شراء الأنواع الموثوقة.

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