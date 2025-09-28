أضرار نزول ابنك إلى المدرسة بدون إفطار

وجبة الإفطار من أهم الوجبات اليومية، خصوصا للأطفال في سن المدرسة، حيث تمنحهم الطاقة والتركيز اللازمين لبدء يومهم الدراسي بنشاط وحيوية.

لكن للأسف، كثير من الأطفال يذهبون إلى المدرسة دون تناول إفطار صحي، إما بسبب ضيق الوقت في الصباح أو فقدان الشهية أو إهمال الأهل لهذه العادة المهمة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن إهمال تقديم وجبة الإفطار للأبناء قبل نزولهم إلى المدرسة أمر اعتادته العديد من الأمهات بسبب الاعتماد على وجبة اللانش بوكس، ورغم أن هذا السلوك البسيط قد يبدو عادي، لكنه في الحقيقة يترك آثار سلبية كبيرة على صحة الطفل الجسدية والعقلية والنفسية.

أضرار نزول ابنك المدرسة بدون إفطار

أضرار نزول ابنك المدرسة بدون إفطار

واضافت مرام، أن من أضرار نزول ابنك المدرسة بدون إفطار:-

ضعف التركيز وقلة التحصيل الدراسي، والإفطار يزيد المخ بالجلوكوز، وهو المصدر الأساسي للطاقة العقلية، وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة دون إفطار، ينخفض مستوى السكر في الدم مما يسبب ضعف الانتباه، وبطء الاستيعاب، وتراجع القدرة على الفهم والحفظ، وهذا يؤدي إلى قلة المشاركة داخل الفصل وانخفاض التحصيل الدراسي على المدى الطويل.

الشعور بالتعب والإرهاق السريع، والجسم يحتاج إلى الوقود بعد ساعات النوم الطويلة، والإفطار هو الذي يعيد شحن الطاقة، وعدم تناوله يجعل الطفل يشعر بالخمول والنعاس خلال الحصص الدراسية، فيبدو مرهق وغير قادر على مجاراة الأنشطة البدنية أو الذهنية.

التأثير على المزاج والسلوك، وانخفاض السكر في الدم بسبب إهمال الإفطار يؤثر على الحالة المزاجية للطفل، فيصبح سريع الانفعال، وكثير التوتر، وقد يفقد الحماس للتفاعل مع زملائه ومعلميه، وبعض الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يتناولون الإفطار بانتظام يكونون أكثر هدوء واستقرار نفسي.

ضعف المناعة وزيادة قابلية المرض، ووجبة الإفطار الصحية تمد الطفل بالفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامينات ب، التي تدعم جهازه المناعي، أما تخطي الإفطار بشكل متكرر، فيؤدي إلى ضعف مقاومة الجسم للأمراض والعدوى، مما يجعله عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنيميا والإجهاد.

مشاكل في الهضم وزيادة احتمالية السمنة، وقد يظن البعض أن إهمال الإفطار يساعد على إنقاص الوزن، لكن العكس صحيح عند الأطفال، فعدم تناول الإفطار يجعلهم يتناولون وجبات غير صحية وبكميات أكبر خلال اليوم، ما يسبب اضطراب في عملية التمثيل الغذائي ويزيد احتمالية السمنة، كذلك، يعرض الجهاز الهضمي للكسل وعسر الهضم.

التأثير على نمو الطفل، والأطفال في سن المدرسة بحاجة ماسة إلى العناصر الغذائية لبناء أجسامهم وعظامهم وعضلاتهم، والإفطار الغني بالبروتين والحبوب والفواكه يمد الجسم بما يحتاجه للنمو السليم، أما الإهمال المستمر لهذه الوجبة فقد يؤثر سلبا على الطول، وقوة العظام، وصحة الأسنان.

ضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، والإفطار يساعد على تنشيط الدورة الدموية في المخ، مما يحسن من الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وغياب الإفطار يجعل الطفل غير قادر على تخزين المعلومات أو استرجاعها بسهولة، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الامتحانات والأنشطة التعليمية.

فقدان الانضباط والعادات الصحية، وإهمال الإفطار منذ الصغر قد يجعل الطفل يعتاد على أنماط غذائية غير صحية في المستقبل، مثل الاعتماد على الوجبات السريعة أو تناول الطعام في أوقات غير منتظمة، وهذا يرسخ عادة سلبية قد تلازمه في حياته البالغة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.