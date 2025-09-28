أخبار الحوادث اليوم: حقيقة استبعاد متهم بقضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التعليم.. حمو بيكا يستشكل على حكم حبسه 3 أشهر.. رفض دعوى إبراهيم سعيد للمطالبة بضم حضانة بناته

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.





نفى مصدر أمني بشكل قاطع ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استبعاد أحد الأشخاص من قائمة الاتهام في قضية سرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بزعم صلته بمسؤولي وزارة الداخلية، مؤكدًا أن ما ورد بالمنشور مفبرك ولا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر 2024، حينما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم يفيد باكتشاف سرقة 1179 جهاز تابلت من أحد المخازن التابعة للوزارة أثناء أعمال الجرد.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شقيقين بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قيامهما بالتعدي على زوجة أحدهما وسحلها أثناء تواجدها بمنزل والدتها بدائرة مركز ههيا بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة ههيا بوقوع مشاجرة بين طرف أول: سيدة مصابة بكدمات وسحجات، وطرف ثان: زوجها وشقيقه "لهما معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. الخلافات الزوجية بين الطرفين تطورت إلى قيام الزوج وشقيقه بالتعدي على السيدة بالضرب والسحل.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بدائرة مركز ديرب نجم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من طالب يتضرر فيه من مالك مقهى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب إيقاف الأول لسيارته أمام المقهى ملك الثانى.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شاب اتهمته فتاة بانتحال صفة ضابط شرطة، والتعدي عليها، وملاحقتها وابتزازها ماديًا، وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبذويها بمحافظة بني سويف.

بدأت الواقعة عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصور ومقطع صوتي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة، والتعدي عليها وملاحقتها وابتزازها وتهديدها.





تقدم المحامي وليد البنا، محامي مطرب المهرجانات حمو بيكا، باستشكال على حكم حبس بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وقضت محكمة مستأنف قصر النيل، بقبول استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، وقضت بحبسه 3 أشهر مع النفاذ في قضية حيازة سلاح أبيض والتحفظ عليه لترحيله.

وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 1 مارس 2025، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه.

قضت محكمة الأسرة بالنزهة برفض الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي دون تمييز، بالحبس عام.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدتين بتهمة الإعلان عن ممارسة الاعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخذين من بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة مكانا لمزاولة نشاطهما الآثم.

وأكدت التحريات أن المتهمتين استغلتا مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر غيابيا بإعدام متهم بقتل شاب في منطقة الصف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المستخلصة من التحقيقات وما ورد بالتقارير الفنية، حيث ثبت أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحا ناريا "مسدس فردي الإطلاق"، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية استقرت في مواضع قاتلة من جسده.

استمعت نيابة حدائق القبة إلى أقوال ضحايا عامل متهم بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج.

وقال الضحايا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم مشيرين إلى أن المتهم خدعهم واستولى على أموالهم ثم فر هاربا قائلين "خد فلوسنا يتمتع بيها هو وولاده وهرب".

