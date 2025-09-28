مشاجرة بسبب ركن سيارة أمام مقهى بالشرقية وضبط المتهم بالسلاح الأبيض

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بدائرة مركز ديرب نجم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من طالب يتضرر فيه من مالك مقهى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب إيقاف الأول لسيارته أمام المقهى ملك الثانى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه بسبب الخلافات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

