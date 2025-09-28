الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مشاجرة بسبب ركن سيارة أمام مقهى بالشرقية وضبط المتهم بالسلاح الأبيض

مشاجرة بسبب ركن سيارة
مشاجرة بسبب ركن سيارة أمام مقهى بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض بدائرة مركز ديرب نجم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من طالب يتضرر فيه من مالك مقهى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب إيقاف الأول لسيارته أمام المقهى ملك الثانى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه بسبب الخلافات.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية السلاح الابيض ديرب نجم مديرية امن الشرقية مركز شرطة ديرب نجم مركز ديرب نجم مشاجرة بين شخصين

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو وضع سلسلة حديدية أسفل كوبري بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

ضبط 3 أشخاص لبيعهم خطوط هواتف محمولة مفعلّة ببيانات مواطنين بالقاهرة

القبض على شاب بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وابتزاز فتاة في بني سويف

الداخلية: مصرع 6 عناصر إجرامية متهمين في 126 قضية بقنا

القبض على المتهمين بسرقة محصول زراعي في الشرقية

ضبط 135 متهما وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة بكفر الشيخ

الداخلية تواصل فاعليات "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads