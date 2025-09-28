القبض على شقيقين تعديا على زوجة أحدهما وسحلاها بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شقيقين بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قيامهما بالتعدي على زوجة أحدهما وسحلها أثناء تواجدها بمنزل والدتها بدائرة مركز ههيا بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة ههيا بوقوع مشاجرة بين طرف أول: سيدة مصابة بكدمات وسحجات، وطرف ثان: زوجها وشقيقه "لهما معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. الخلافات الزوجية بين الطرفين تطورت إلى قيام الزوج وشقيقه بالتعدي على السيدة بالضرب والسحل.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

