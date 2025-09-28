القبض على شاب بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وابتزاز فتاة في بني سويف

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شاب اتهمته فتاة بانتحال صفة ضابط شرطة، والتعدي عليها، وملاحقتها وابتزازها ماديًا، وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبذويها بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصور ومقطع صوتي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة، والتعدي عليها وملاحقتها وابتزازها وتهديدها.

ضبط المتهم ونفى الادعاءات

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه (حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال – بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف).

وبمواجهته نفى ما نُسب إليه من انتحال صفة، وأكد أن الشكوى كيدية في إطار خلافات سابقة بينه وبين صاحبة المنشور، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



