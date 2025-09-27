السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تخفيف حكم حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى 3 شهور

حمو بيكا
حمو بيكا

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بتخفيف الحكم الصادر ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، من سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه إلى الحبس 3 شهور في قضية حيازة سلاح أبيض.


وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 1 مارس 2025، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه. وتقدم حمو بيكا بمعارضة على الحكم، إلا أنه لم يحضر جلسة المعارضة، ولم يمثل أمام المحكمة أي دفاع قانوني عنه، ما أدى إلى تأييد الحكم الغيابي واستمراره كما هو.

وتعود الواقعة إلى اتهام المطرب الشعبي بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة يعاقب عليها القانون، وأحالته على إثرها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مستأنف قصر النيل حمو بيكا مطرب المهرجانات حمو بيكا حيازة سلاح أبيض

مواد متعلقة

محامي حمو بيكا يطلب البراءة له بعد الحكم بحبسه سنة في قضية حيازة سلاح أبيض

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads