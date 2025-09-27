السبت 27 سبتمبر 2025
ترحيل حمو بيكا إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ حكم حبسه 3 أشهر

حمو بيكا
حمو بيكا

رحلت قوات حرس محكمة قصر النيل، مطرب المهرجانات حمو بيكا، إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ حكم حبسه 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 1 مارس 2025، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه. وتقدم حمو بيكا بمعارضة على الحكم، إلا أنه لم يحضر جلسة المعارضة، ولم يمثل أمام المحكمة أي دفاع قانوني عنه، ما أدى إلى تأييد الحكم الغيابي واستمراره كما هو.

وتعود الواقعة إلى اتهام المطرب الشعبي بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة يعاقب عليها القانون، وأحالته على إثرها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

