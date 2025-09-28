الإعدام غيابيا لمتهم قتل شابا في الصف، المحكمة: "نية القتل كانت مبيتة"

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر غيابيا بإعدام متهم بقتل شاب في منطقة الصف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المستخلصة من التحقيقات وما ورد بالتقارير الفنية، حيث ثبت أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحا ناريا "مسدس فردي الإطلاق"، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية استقرت في مواضع قاتلة من جسده.

وكشفت الحيثيات أن تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه أثبت وجود عدة مداخل للطلقات النارية، فأحدثت إصاباته بتهتك بالرئة اليمنى والكبد والكلية اليمنى وأدت إلى وفاته في الحال.

وأضافت المحكمة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت أن الوفاة ناتجة عن مقذوفات نارية أدت إلى نزيف داخلي حاد.

وأفادت أنه ثبت بتقرير المعامل الكيماوية العثور بجوار الجثة على زجاجة محكمة بلاصق بلاستيكي، تبين من فحصها أنها تحوي المادة الفعالة لمخدر الحشيش ومشتقات أخرى مدرجة بجداول المواد المخدرة.

وأكدت المحكمة أن المتهم لم يُستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه، كما تخلف عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونا، ولم يقدم ثمة دفع أو دفاع، الأمر الذي جعل الأدلة القولية والفنية متساندة وكافية لإدانته.

وانتهت المحكمة إلى أنها أيقنت ثبوت التهم المسندة إلى المتهم ثبوتا يقينيا لا يداخله شك، ومن ثم قضت غيابيا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

