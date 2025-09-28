الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بالمعادي

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بالمعادي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في شارع 68 من شارع أحمد زكي بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق شقة سكنية بالمعادي
حريق شقة سكنية بالمعادي
حريق شقة سكنية بالمعادي
حريق شقة سكنية بالمعادي

وبالفحص تبين اندلاع حريق بغرفة نوم واحتراق محتوياتها بالكامل على مساحة 4 متر × 4 متر داخل شقة بالطابق الثالث، بعقار مكون من أرضي و5 طوابق. 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية النيابة العامة حريق شقة سكنية بالمعادي حريق نشب داخل شقة سكنية دائرة قسم شرطة المعادي

مواد متعلقة

ترحيل حمو بيكا إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ حكم حبسه 3 أشهر

تخفيف حكم حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى 3 شهور

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

النقض تحدد موعد نظر طعن متهم بقتل 3 مصريين في الخارج على حكم إعدامه

السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة فايد

محامي حمو بيكا يطلب البراءة له بعد الحكم بحبسه سنة في قضية حيازة سلاح أبيض

قانوني يكشف مصير حمو بيكا في استئناف اليوم بقضية حيازة سلاح أبيض

مصير "أم سجدة" بعد الحكم عليها في قضية نشر فيديوهات خادشة

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات المستحبة في أذكار المساء.. تعرف عليها

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads