مصدر أمني ينفي شائعات استبعاد متهم في قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التعليم

نفى مصدر أمني بشكل قاطع ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استبعاد أحد الأشخاص من قائمة الاتهام في قضية سرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بزعم صلته بمسؤولي وزارة الداخلية، مؤكدًا أن ما ورد بالمنشور مفبرك ولا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر 2024، حينما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم يفيد باكتشاف سرقة 1179 جهاز تابلت من أحد المخازن التابعة للوزارة أثناء أعمال الجرد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية آنذاك من ضبط الجناة، الذين اعترفوا ببيع الأجهزة لعدد من العملاء سيئي النية، بينهم الشخص الوارد اسمه في المنشور المتداول. 

وأشار المصدر إلى أنه تم نشر بيان رسمي بتفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتاريخ 16 سبتمبر 2024.

 

القضية أمام القضاء

النيابة العامة تولت التحقيقات، وتم قيد القضية برقم 16/2024 جنايات عسكرية، وضمت قائمة الاتهام 10 متهمين فقط، ليس من بينهم الشخص الظاهر في الصورة المفبركة، وصدر ضدهم أحكام نهائية.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي تلك الادعاءات الكاذبة التي تستهدف تضليل الرأي العام.

