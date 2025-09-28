حبس سيدة بتهمة إدارة ناد صحي بدون ترخيص بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة بحبس سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة ناد صحي بدون ترخيص في الدقي بمحافظة الجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

القبض على المتهمة بالجيزة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة تدير ناديا صحيا "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث استغلته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الشقة، وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة المديرة وبصحبتها سيدتين (إحداهما لها معلومات جنائية) بالإضافة إلى شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

