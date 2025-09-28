الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفض دعوى إبراهيم سعيد للمطالبة بضم حضانة بناته

إبراهيم سعيد، فيتو
إبراهيم سعيد، فيتو

قضت محكمة الأسرة بالنزهة برفض الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

 

 

وكان إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والزمالك، والمنتخب المصري السابق، قد طالب أمام محكمة الأسرة بضم حضانة بناته من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

 واستندت الدعوى التى حملت رقم 2936 لسنة 2025، إلى أن بنات إبراهيم سعيد تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الأسرة بالنزهة لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد

مواد متعلقة

اليوم، الحكم في دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه

تأجيل دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته لـ 28 سبتمبر

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

أصيبوا وأطفالهم بحالات نفسية، تقرير عبري: زوجات جنود الاحتلال يطلبن الطلاق بسبب حرب غزة

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار في المركزي والبنوك (آخر تحديث)

الذهب يتماسك اليوم الأحد بالأسواق، وعيار 21 يسجل هذا المستوى

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads