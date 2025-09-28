رفض دعوى إبراهيم سعيد للمطالبة بضم حضانة بناته

قضت محكمة الأسرة بالنزهة برفض الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

