النقض تحدد موعد نظر طعن متهم بقتل 3 مصريين في الخارج على حكم إعدامه

حددت محكمة النقض جلسة الأول من مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم بقتل ثلاثة مصريين في إحدى الدول العربية، على حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات القاهرة، والذي أيدته محكمة الجنايات الاستئنافية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية قد قضت بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد إدانته بقتل ثلاثة مصريين عمدًا مع سبق الإصرار، بدافع السرقة وأيد المفتي توقيع العقوبة، فأصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم شنقًا.

وتعود أحداث الواقعة إلى سفر المتهم لإحدى الدول العربية بحثًا عن فرصة عمل، حيث استضافه المجني عليهم الثلاثة في سكنهم الخاص، وساعدوه على الإقامة والبحث عن عمل، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ما دفعه للتخطيط لقتلهم وسرقة ممتلكاتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اشترى سلاحًا أبيض، وانتظر حتى دخل المجني عليهما الأول والثاني في النوم، ثم سدد لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما، واستولى على متعلقاتهما، وأثناء ذلك، فوجئ بدخول المجني عليه الثالث إلى الشقة، فاختبأ في إحدى الغرف، وبمجرد دخوله باغته بعدة طعنات حتى فارق الحياة، ثم فر هاربًا إلى المطار وعاد إلى مصر.

وبدأت تفاصيل الجريمة تتكشف بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية في الدولة العربية على جثث الضحايا داخل مسكنهم. ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة والتحريات، تم تحديد هوية الجاني، وتبين أنه مواطن مصري كان يقيم مع الضحايا في نفس السكن.

وبناءً على ذلك، تم إخطار الجهات المعنية في مصر، والتي ألقت القبض على المتهم فور وصول البلاغ، وأحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، والتي انتهت بالحكم بإعدامه.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في جلسة الأول من مارس المقبل الطعن المقدم من دفاع المتهم، والذي يسعى إلى إلغاء الحكم أو إعادة محاكمته، في جلسة يتوقع أن تكون حاسمة في مصير القضية.

