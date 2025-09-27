السبت 27 سبتمبر 2025
"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

وقف مطرب المهرجانات حمو بيكا داخل محكمة مستأنف قصر النيل في قضية حيازة سلاح أبيض، قائلا للقاضي: "أنا مظلوم وبثق في قضاء بلدي".

وتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل  الاستئناف المقدم من  المطرب الشعبي حمو بيكا على حكم حبسه سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض. 

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 1 مارس 2025، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه. وتقدم حمو بيكا بمعارضة على الحكم، إلا أنه لم يحضر جلسة المعارضة، ولم يمثل أمام المحكمة أي دفاع قانوني عنه، ما أدى إلى تأييد الحكم الغيابي واستمراره كما هو.

 

وتعود الواقعة إلى اتهام المطرب الشعبي بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة يعاقب عليها القانون، وأحالته على إثرها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

