الحبس عام لسيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي دون تمييز، بالحبس عام.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدتين بتهمة الإعلان عن ممارسة الاعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخذين من بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة مكانا لمزاولة نشاطهما الآثم.

وأكدت التحريات أن المتهمتين استغلتا مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتان وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامي وهواتف محمول بفحصها تبين احتواءها على ما يدل على نشاطهما الغير مشروع.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.