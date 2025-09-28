الأحد 28 سبتمبر 2025
الحبس عام لسيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي دون تمييز، بالحبس عام. 

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدتين بتهمة الإعلان عن ممارسة الاعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخذين من بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة مكانا لمزاولة نشاطهما الآثم.

وأكدت التحريات أن المتهمتين استغلتا مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتان وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامي وهواتف محمول بفحصها تبين احتواءها على ما يدل على نشاطهما الغير مشروع.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

