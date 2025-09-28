الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين بسرقة محصول زراعي في الشرقية

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بسرقة محصول زراعي بالشرقية

قررت النيابة العامة حبس مرتكبي واقعة سرقة محصول زراعي بمنطقة بلبيس، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اتهمهما أحد المواطنين بسرقة جزء من محصول أرضه الزراعية.


تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا من عامل زراعي مقيم بدائرة المركز، أفاد بسرقة بعض المحصول من أرضه الزراعية.

ضبط المتهمين واستعادة المسروقات

على الفور تم تشكيل فريق بحث، حيث أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة مركز شرطة بلبيس بلبيس

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بالمعادي

ترحيل حمو بيكا إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ حكم حبسه 3 أشهر

تخفيف حكم حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى 3 شهور

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

النقض تحدد موعد نظر طعن متهم بقتل 3 مصريين في الخارج على حكم إعدامه

السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة فايد

محامي حمو بيكا يطلب البراءة له بعد الحكم بحبسه سنة في قضية حيازة سلاح أبيض

قانوني يكشف مصير حمو بيكا في استئناف اليوم بقضية حيازة سلاح أبيض

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات المستحبة في أذكار المساء.. تعرف عليها

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads