السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة فايد

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمدينة فايد، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الشارع الجديد في فايد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

ونجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقار أو العقارات المجاورة، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت قصير، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وأدى الحريق إلى تلفيات مادية بمحتويات الشقة، بينما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لبيان أسباب الحريق، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

