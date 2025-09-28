الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حمو بيكا يستشكل على حكم حبسه 3 أشهر في اتهامه بحيازة سلاح أبيض

حمو بيكا
حمو بيكا

تقدم المحامي وليد البنا، محامي مطرب المهرجانات حمو بيكا، باستشكال على حكم حبس بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وقضت محكمة مستأنف قصر النيل، بقبول استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، وقضت بحبسه 3 أشهر مع النفاذ في قضية حيازة سلاح أبيض والتحفظ عليه لترحيله.

وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 1 مارس 2025، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه. 

وتقدم حمو بيكا بمعارضة على الحكم، إلا أنه لم يحضر جلسة المعارضة، ولم يمثل أمام المحكمة أي دفاع قانوني عنه، ما أدى إلى تأييد الحكم الغيابي واستمراره كما هو.

وتعود الواقعة إلى اتهام المطرب الشعبي بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة يعاقب عليها القانون، وأحالته على إثرها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

حمو بيكا محكمة مستانف قصر النيل المحامي وليد البنا

