الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضحايا مستريح السيارات في حدائق القبة: "المتهم خد فلوسنا وبيتمتع بيها"

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استمعت نيابة حدائق القبة إلى أقوال ضحايا عامل متهم بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج.  

وقال الضحايا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم مشيرين إلى أن المتهم خدعهم واستولى على أموالهم ثم فر هاربا قائلين "خد فلوسنا يتمتع بيها هو وولاده وهرب".

وكان مدير أمن القاهرة تلقى بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من مالك معرض سيارات لقيامه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى قدرته علي استيراد السيارات من دول الخليج بضرائب جمركية مخفضة. 

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن اكتشاف قيام المتهم بإيهام المواطنين بأنه تاجر سيارات، وأسس معرض وهمي بمنطقة حدائق القبة ثم استولى منهم على مبالغ مالية بلغت 50 مليون جنيه، ثم فر هاربا وتملص من الضحايا وأغلق هواتفه المحمولة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه، وتحركت قوة أمنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة مدير أمن القاهرة أمن القاهرة حدائق القبة منطقة حدائق القبة النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس مستريح السيارات بتهمة الاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين بحدائق القبة

الأكثر قراءة

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads