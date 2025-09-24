الأربعاء 24 سبتمبر 2025
تجديد حبس مستريح السيارات بتهمة الاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين بحدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عامل بتهمة الاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم استيراد سيارات من دول الخليج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين يؤكد تضررهم، من مالك معرض سيارات لقيامه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى قدرته علي استيراد السيارات من دول الخليج بضرائب جمركية مخفضة.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن اكتشاف قيام المتهم بإيهام المواطنين بأنه تاجر سيارات، وأسس معرض وهمي بمنطقة حدائق القبة ثم استولى منهم على مبالغ مالية بلغت 50 مليون جنيه، ثم فر هاربا وتملص من الضحايا وأغلق هواتفه المحمولة.


عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه، وتحركت قوة أمنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

