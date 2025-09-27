أخبار الرياضة اليوم: زيزو جاهز للقمة.. منافس الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.. واتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الأبيض
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يواجه إيجل نوار في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
الخطيب يجتمع مع سيد عبد الحفيظ في مقر الأهلى بالتجمع
قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأحمر، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وذلك بمقر النادي الأهلي بفرع التجمع الخامس منذ قليل.
ديكيداها الصومالي يتأهل لملاقاة الزمالك في دور الـ32 بالكونفدرالية
الكونفدرالية، تأهل فريق ديكيداها الصومالي إلى دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق الزمالة السوداني رغم الخسارة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم بإياب الدور التمهيدي الأول.
زيزو يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته للقمة أمام الزمالك بالدوري
قال مصدر داخل الأهلي إن أحمد سيد زيزو شارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، ليؤكد جاهزيته لمواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.
رسميا، نونو سانتو مديرا فنيا جديدا لوست هام الإنجليزي
أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن إقالة مدربه جراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتعيين البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق بداية من الحصة التدريبية المقبلة.
الخسارة الأولى، الريال يسقط بخماسية من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (صور)
ديربي مدريد، خسر ريال مدريد من نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة 5ـ2 في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم السبت، في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني.
بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز
فاز فريق بتروجيت على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
مصدر يكشف حقيقة توصل الأهلي لاتفاق مع عبد القادر بشأن تجديد عقده
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد لمسؤولي القلعة الحمراء، استعداده لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه ليس له أي طلبات مالية للاستمرار مع الفريق.
اتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الزمالك والإداري لسفرهم إلى الإمارات دون قرار وزاري
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، قرارات انضباطية صارمة للحفاظ على هيبة اللعبة وضمان الالتزام باللوائح.
قبل ساعات على مباراة القمة، حقيقة إصابة عمر جابر
يعود عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى خلال مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
