أخبار الرياضة اليوم: زيزو جاهز للقمة.. منافس الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.. واتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الأبيض

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأحمر، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وذلك بمقر النادي الأهلي بفرع التجمع الخامس منذ قليل.

الكونفدرالية، تأهل فريق ديكيداها الصومالي إلى دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق الزمالة السوداني رغم الخسارة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم بإياب الدور التمهيدي الأول.

قال مصدر داخل الأهلي إن أحمد سيد زيزو شارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، ليؤكد جاهزيته لمواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن إقالة مدربه جراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتعيين البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق بداية من الحصة التدريبية المقبلة.

ديربي مدريد، خسر ريال مدريد من نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة 5ـ2 في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم السبت، في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

فاز فريق بتروجيت على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد لمسؤولي القلعة الحمراء، استعداده لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه ليس له أي طلبات مالية للاستمرار مع الفريق.

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، قرارات انضباطية صارمة للحفاظ على هيبة اللعبة وضمان الالتزام باللوائح.

يعود عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى خلال مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

