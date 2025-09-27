السبت 27 سبتمبر 2025
الدوري الممتاز، بتروجيت يتقدم على المصري بهدف مصطفى البدري في الشوط الأول

بتروجت
بتروجت

تقدم فريق بتروجيت على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

جاء هدف بتروجيت عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 28.

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

في خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي، أحمد علي عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي.

في خط الهجوم: صلاح محسن  

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: 
محمود حمدي، أحمد عيد، أحمد منصور، حسن علي  ، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير،  عمر الساعي،  زياد فرج، كينجسلي ايدوو.

تشكيل بتروجت ضد المصري

في حراسة المرمى:عمر صلاح.

في خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض،  أحمد عبد الموجود، توفيق محمد.

في خط الوسط: أدهم حامد، محمد علي عثمان، امادو با.

في خط الهجوم: مصطفى البدري، مصطفى جابر، سيكو سونكو.

فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالي: محمد خليفة، أحمد غنيم، اسلام عبد الله، مؤمن عاطف، رشيد أحمد، محمود مرسي، أحمد ياسين، عمر رضا، عبد الله دياباتيه.

عبد الحميد بسيوني باكيا: حب ودعوات الناس لي كبير أوي وأشكر الجميع (فيديو)

زيزو يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته للقمة أمام الزمالك بالدوري

ترتيب المصري بجدول الدوري 

يحتل المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها أبناء المدينة الباسلة بعد خوض 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو المصري 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

