السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يواجه إيجل نوار في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ووفقا للمواعيد المعلنة سلفا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل في بوروندي، فيما تقام مباراة العودة أحد أيام 24 و25 و26 أكتوبر بالقاهرة.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في بوروندي بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتزع الفريق البوروندي بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني في دوري الأبطال، مستفيدًا من التسجيل خارج أرضه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي إيجل نوار البوروندي الزمالك

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق.. عقوبات الجولة الثامنة بالدوري المصري.. لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأحمر

رونالدو يقود النصر للفوز علي اتحاد جدة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو)

أسامة جلال يغيب عن بيراميدز أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة

انطلاق بطولة الأهلي الكبرى لأكاديميات كرة القدم بفرع مدينة نصر

رونالدو وماني يقودان النصر للتقدم على الاتحاد بثنائية في الشوط الأول

لقطات من حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

قبل القمة المرتقبة، ماذا حقق زيزو مع الزمالك أمام الأهلي؟

أهلي جدة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الحزم بثنائية في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads