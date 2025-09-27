الأهلي يواجه إيجل نوار في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للمواعيد المعلنة سلفا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل في بوروندي، فيما تقام مباراة العودة أحد أيام 24 و25 و26 أكتوبر بالقاهرة.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في بوروندي بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتزع الفريق البوروندي بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني في دوري الأبطال، مستفيدًا من التسجيل خارج أرضه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

