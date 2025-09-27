السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، نونو سانتو مديرا فنيا جديدا لوست هام الإنجليزي

نونو سانتو، فيتو
نونو سانتو، فيتو

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن إقالة مدربه جراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتعيين البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق بداية من الحصة التدريبية المقبلة.

 

بداية مخيبة لوست هام في الدوري الإنجليزي 

وجاء قرار إدارة الهامرز بعد البداية المخيبة في الدوري، إذ لم يحصد الفريق سوى 3 نقاط فقط من 5 مباريات، محققًا فوزًا وحيدًا أمام نوتنجهام فورست، مقابل 4 هزائم متتالية أمام سندرلاند، توتنهام، تشيلسي، وولفرهامبتون، بالإضافة إلى كريستال بالاس.

 

أرقام نونو سانتو في الدوري الإنجليزي 

سانتو، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب نوتنجهام فورست عقب خلافات مع إدارة النادي، يعود سريعًا إلى أجواء البريميرليج. وكان قد تولى تدريب فورست منذ شتاء 2023 حتى أغسطس 2025، وخاض معهم 71 مباراة، فاز في 30، تعادل في 15، وخسر 26، منهيًا الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 65 نقطة.

وبتوليه المهمة الجديدة، يأمل سانتو في تصحيح مسار وست هام وإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة بعد بداية صعبة هذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وست هام يونايتد وست هام نونو سانتو جراهام بوتر

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي وبيرنلي 1/1 في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويخسر من برينتفورد بثلاثية

وست هام يعلن إقالة مدربه جراهام بوتر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads