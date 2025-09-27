رسميا، نونو سانتو مديرا فنيا جديدا لوست هام الإنجليزي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن إقالة مدربه جراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السلبية، وتعيين البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق بداية من الحصة التدريبية المقبلة.

بداية مخيبة لوست هام في الدوري الإنجليزي

وجاء قرار إدارة الهامرز بعد البداية المخيبة في الدوري، إذ لم يحصد الفريق سوى 3 نقاط فقط من 5 مباريات، محققًا فوزًا وحيدًا أمام نوتنجهام فورست، مقابل 4 هزائم متتالية أمام سندرلاند، توتنهام، تشيلسي، وولفرهامبتون، بالإضافة إلى كريستال بالاس.

أرقام نونو سانتو في الدوري الإنجليزي

سانتو، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب نوتنجهام فورست عقب خلافات مع إدارة النادي، يعود سريعًا إلى أجواء البريميرليج. وكان قد تولى تدريب فورست منذ شتاء 2023 حتى أغسطس 2025، وخاض معهم 71 مباراة، فاز في 30، تعادل في 15، وخسر 26، منهيًا الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 65 نقطة.

وبتوليه المهمة الجديدة، يأمل سانتو في تصحيح مسار وست هام وإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة بعد بداية صعبة هذا الموسم.

