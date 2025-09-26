الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي وسيدني
الأهلي وسيدني

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فوز كاسح على فريق سيدني الأسترالي في إفتتاح مباريات الفريق ببطولة كاس العالم للأندية المقامة في صالة العاصمة الأدارية بنتيجة 41 / 14. 

وبهذا الفوز يقترب الأهلي من الصعود للدور القادم، خاصة وأن الزمالك فاز على بطل البرازيل بفارق هدفين، فيما فاز فريق الشارقه الإماراتي بفارق خمس نقاط، خاصة وأن نظام البطولة يشهد صعود الثلاث أوائل وافضل ثاني في الثلاث مجموعات. 

جدير بالذكر ان مجموعة الأهلي تضم كلًا من فزبريم المجري وسيدني الأسترالي 

قائمة الأهلي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية

 وكان ديفيد أعلن قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏  

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض - نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدي - محمد هشام - سيف هاني - إبراهيم المصري - معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامي - محمد عماد.

الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ads