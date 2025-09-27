موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق ديكيداها الصومالي لمواجهة الزمالك بعد تخطي عقبة الزمالة السوداني في الدور التمهيدي الأول، وكان بطل الصومال فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف ويتأهل لدور الـ32 للبطولة بأفضلية الهدف خارج الديار.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

من المقرر من أن تنقل مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

التقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

