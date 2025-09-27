السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يجتمع مع سيد عبد الحفيظ في مقر الأهلى بالتجمع

سيد عبد الحفيظ والخطيب
سيد عبد الحفيظ والخطيب

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأحمر، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وذلك بمقر النادي الأهلي بفرع التجمع الخامس منذ قليل.

وقال المصدر: إن الجلسة جاءت في إطار التشاور حول بعض الملفات المرتبطة بالانتخابات المقبلة للنادي، بجانب الحديث عن بعض الأمور في ملف الكرة. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

الدوري الممتاز، تأكد غياب ثنائي الأهلي عن القمة أمام الزمالك

زيزو يشارك في مران الأهلي استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

أول قرار للنحاس قبل مباراة القمة أمام الزمالك

الأشعة تكشف غياب أفشة لمدة أسبوع ومحاولات للحاق بالقمة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads