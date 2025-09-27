عبد الحميد بسيوني باكيا: حب ودعوات الناس لي كبير أوي وأشكر الجميع (فيديو)

علق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ حرس الحدود، على عودته لاستكمال مهمته مع فريقه بعد تعرضه لوعكة صحية أبعدته عن قيادة الفريق خلال المباريات الماضية.

وفور عودة عبد الحميد بسيوني لقيادة فريق حرس الحدود حقق فوزا غاليا على نظيره زد في الدوري الممتاز.

وعقب اللقاء بكى عبد الحميد بسيوني متأثرا، بعد تحقيق الفوز على زد في أول ظهور بعد أزمته الصحية قائلا:" أشكر كل الناس على دعواتها لي، شعرت بحب كبير من الجميع بمختلف انتماءاتهم أثناء وعكتي الصحية.

وتابع:" أشكر إدارة حرس الحدود وكل لاعبي الفريق على دعمهم لي، والمهم لي هو حب الناس والجمهور وهذا ما كسبته.

وأتم: حب الناس كبير أوي ومش لاقي كلام أقوله".

"حب الناس كبير أوي ومش لاقي كلام أقوله".. بالدموع.. تصريحات عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود بعد الفوز على زد #ستوديو_الماتش pic.twitter.com/SjgxMsHfEq — ON Sport (@ONTimeSports) September 27, 2025

وعاد فريق حرس الحدود إلى الإسكندرية بثلاث نقاط غالية، بعد أن حقق فوزا ثمينا على زد إف سي على ملعبه في استاد القاهرة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إبراهيم عبد الحكيم هدف التقدم لـحرس الحدود في الدقيقة 39 بضربة رأس قوية، بعد عرضية رائعة من ضربة ركنية لصالح الحرس.

المباراة في مجملها جاءت حماسية ومثيرة، وشهدت ندية ومحاولات هجومية من جانب الفريقين، الذي شهد تفوق لحرس الحدود في الشوط الأول بهدف

وفي الشوط الثاني كثف فريق زد من ضغطه الهجومي بإتجاه مرمى الحرس، بحثا عن هدف التعادل، لكن البسالة الدفاعية للاعبي الحدود حالت بين لاعبي زد والوصول

وشهدت الدقيقة 89 إشهار حكم المباراة محمود وفا الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في وجه اللاعب محمد أشرف روقا كابتن فريق حرس الحدود

مباراة زد وحرس الحدود، فيتو

تشكيل زد أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد فتحي، محمد أشرف، أحمد طارق

خط الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، ماتا ماجاسا

الهجوم: عبدالرحمن البانوبي، شادي حسين، أحمد عادل ميسي.

مباراة زد وحرس الحدود، فيتو

وغاب محمد شوقي عن مرافقة فريق زد فنيًا، ولم يجلس على مقعد المدير الفني في مباراة اليوم؛ حيث ينفذ عقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه من رابطة الأندية المحترفة بسبب طرده في مباراة بيراميدز قبل الماضية وشاهد المباراة من المدرجات.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

بهذه النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 11 نقطة تقدم بها إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد زد إف سي عند 12 نقطة في المركز السابع

